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Приближаемся к раскрытию дела: Байден сделал заявление об утечке документов Пентагона

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Соединенные Штаты ведут масштабное расследование по утечке секретных документов из Пентагона и приближаются к раскрытию дела. Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, пишет УНН со ссылкой на журналистку Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

Цитата

"Следователи вскоре придут к выводу об утечке секретных военных документов. Они приближаются к раскрытию дела. Но у меня нет ответа на вопрос, кто был источником утечки", - заявил Байден.

Дополнение

Газета The Washington Post предположила, что утечку секретных документов администрации США в популярный среди геймеров сервис Discord мог организовать молодой человек по имени "OG", который якобы работал на американской военной базе и развлекал этой информацией участников платформы.

Контекст

Согласно скриншотам сообщений, которые просмотрело CNN, документы появились в сети в прошлом месяце на платформе Discord.

Сообщения содержат фотографии смятых документов, положенных на журналы и окруженных другими случайными предметами. Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что утечка является "специальной психологической операцией", которая, по его мнению, была организована "россией и ее союзниками и сторонниками". Он также отрицает наличие солдат НАТО в Украине, о чем вероятно говорится в некоторых "секретных документах".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка".

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