На зупинці громадського транспорту у Хмельницькому помер чоловік

Як повідомили свідки події, чоловік стояв на зупинці і раптово впав. Медики “швидкої” зафіксували смерть 43-річного чоловіка.

Після проведення слідчих дій тіло чоловіка направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, у Кам’янець-Подільському 28 жовтня у ДТП загинула жінка.