На зупинці громадського транспорту у Хмельницькому помер чоловік
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На зупинці громадського транспорту в Хмельницькому помер чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції міста.
Як повідомили свідки події, чоловік стояв на зупинці і раптово впав. Медики “швидкої” зафіксували смерть 43-річного чоловіка.
Після проведення слідчих дій тіло чоловіка направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, у Кам’янець-Подільському 28 жовтня у ДТП загинула жінка.