На остановке общественного транспорта в Хмельницком умер человек
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 октября. УНН. На остановке общественного транспорта в Хмельницком умер человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города.
Как сообщили свидетели происшествия, мужчина стоял на остановке и внезапно упал. Медики "скорой" зафиксировали смерть 43-летнего мужчины.
После проведения следственных действий тело мужчины направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Напомним, в Каменец-Подольском 28 октября в ДТП погибла женщина.