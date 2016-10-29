На остановке общественного транспорта в Хмельницком умер человек

Как сообщили свидетели происшествия, мужчина стоял на остановке и внезапно упал. Медики "скорой" зафиксировали смерть 43-летнего мужчины.

После проведения следственных действий тело мужчины направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, в Каменец-Подольском 28 октября в ДТП погибла женщина.