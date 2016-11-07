На Житомирщині затримали осіб, підозрюваних у викраденні 22-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці затримали в Олевському районі на Житомирщині чотирьох осіб, які підозрюються у викраденні 22-річного місцевого жителя. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Житомирської області.
В Олевському районі на автодорозі Київ-Ковель поліцейські виявили транспортний засіб “Форд”, в якому, за їх інформацією, силою утримували чоловіка. Під час затримання автомобіля особи, які в ньому знаходились, вчинили збройний опір працівникам поліції та намагались втекти.
Правоохоронці відповідно до Закону України “Про Національну поліцію” застосували зброю для примусової зупинки транспортного засобу та пошкодили колесо автомобіля і після переслідування затримали “Форд”.
В автомобілі знаходились четверо осіб, попередньо жителі Київської області та Запоріжжя. Також у багажнику транспортного засобу було виявлено чоловіка з вогнепальним пораненням, як згодом з’ясувалось, 22-річного жителя Олевського району. Нині йому надається необхідна медична допомога.
Під час огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 5 помпових рушниць та холодну зброю. У ході подальших слідчо-розшукових дій за місцем проживання затриманих вилучено автоматичну зброю, пістолет та боєприпаси до них.
За незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання у вигляді ув’язнення терміном до 5 років, а за незаконне зберігання зброї — до 7 років ув’язнення.