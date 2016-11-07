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В Житомирской области задержали лиц, подозреваемых в похищении 22-летнего парня

В Житомирской области задержали лиц, подозреваемых в похищении 22-летнего парня

Киев • УНН

 • 6802 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители задержали в Олевском районе Житомирской области четырех человек, которые подозреваются в похищении 22-летнего местного жителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

В Олевском районе на автодороге Киев-Ковель полицейские обнаружили транспортное средство "Форд", в котором, по их информации, силой удерживали мужчину. Во время задержания автомобиля лица, которые в нем находились, оказали вооруженное сопротивление работникам полиции и пытались бежать.

Правоохранители в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции" применили оружие для принудительной остановки транспортного средства и повредили колесо автомобиля и после преследования задержали "Форд".

В автомобиле находились четыре человека, предварительно жители Киевской области и Запорожья. Также в багажнике транспортного средства был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением, как впоследствии выяснилось, 22-летний житель Олевского района. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

При осмотре транспортного средства обнаружено и изъято 5 помповых ружей и холодное оружие. В ходе дальнейших следственно-розыскных действий по месту жительства задержанных изъято автоматическое оружие, пистолет и боеприпасы к ним.

За незаконное лишение свободы или похищение человека предусмотрено наказание в виде заключения на срок до 5 лет, а за незаконное хранение оружия - до 7 лет заключения.

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