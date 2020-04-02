На Житомирщині вже зареєстровано 6 випадків інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Житомирській області зареєстровано 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"На Житомирщині за минулу добу зареєстровано ще один випадок захворювання на коронавірус. Шляхом ПЛР-діагностики діагноз підтвердився у жительки Бердичева, яка є контактною з хворим на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Так, станом на 9:00 2 квітня на Житомирщині зареєстровано 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19:
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- 2 випадки в місті Радомишль (1 летальний 13 березня 2020 року, 1 — зареєстрований 27 березня 2020 року),
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- 1 випадок в місті Житомирі (зареєстрований 19 березня 2020 року),
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- 2 випадки в Бердичівському районі (зареєстровані 26 березня 2020 року та 1 квітня 2020 року),
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- 1 випадок в Малинському районі (зареєстрований 26 березня 2020 року).
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Як повідомлялося раніше, у Житомирській області COVID-19 раніше було виявлено у жінки, яка проживала разом з хворим.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.