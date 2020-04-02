В Житомирской области уже зарегистрировано 6 случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Житомирской области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
"В Житомирской области за минувшие сутки зарегистрировано еще один случай заболевания коронавирусом. Путем ПЦР-диагностики диагноз подтвердился у жительницы Бердичева, которая является контактным лицом с больным COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 9:00 2 апреля в Житомирской области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
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- 2 случая в городе Радомышль (1 летальный 13 марта 2020 года, 1 - зарегистрирован 27 марта 2020 года),
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- 1 случай в городе Житомире (зарегистрирован 19 марта 2020 года),
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- 2 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26 марта 2020 года и 1 апреля 2020 года),
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- 1 случай в Малинском районе (зарегистрирован 26 марта 2020 года).
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Как сообщалось ранее, в Житомирской области COVID-19 ранее было обнаружено у женщины, которая проживала вместе с больным.
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.