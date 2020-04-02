В Житомирской области уже зарегистрировано 6 случаев инфицирования коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71264 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84264 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97328 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94688 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106140 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91437 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103457 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106100 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131116 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Житомирской области уже зарегистрировано 6 случаев инфицирования коронавирусом

В Житомирской области уже зарегистрировано 6 случаев инфицирования коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 26416 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Житомирской области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"В Житомирской области за минувшие сутки зарегистрировано еще один случай заболевания коронавирусом. Путем ПЦР-диагностики диагноз подтвердился у жительницы Бердичева, которая является контактным лицом с больным COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 9:00 2 апреля в Житомирской области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:

  • 2 случая в городе Радомышль (1 летальный 13 марта 2020 года, 1 - зарегистрирован 27 марта 2020 года),
  • 1 случай в городе Житомире (зарегистрирован 19 марта 2020 года),
  • 2 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26 марта 2020 года и 1 апреля 2020 года),
  • 1 случай в Малинском районе (зарегистрирован 26 марта 2020 года).

Как сообщалось ранее, в Житомирской области COVID-19 ранее было обнаружено у женщины, которая проживала вместе с больным.

Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.

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