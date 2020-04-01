На Житомирщині виявлено новий випадок інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Житомирській області виявлено ще один випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.
"Маємо нові результати ПЛР-аналізу від обласного лабораторного центру. За підсумками дослідження COVID-19 виявлено у жінки 1971 року народження, яка проживала разом з хворим", - написав Бунечко.
За його словами, наразі стан жінки задовільний, за новими стандартами надання медичної допомоги вона перебуватиме на самоізоляції під контролем лікарів.
Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня у Житомирській області було виявлено 5 випадків COVID-19.