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На Житомирщині виявлено новий випадок інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Житомирській області виявлено ще один випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.

"Маємо нові результати ПЛР-аналізу від обласного лабораторного центру. За підсумками дослідження COVID-19 виявлено у жінки 1971 року народження, яка проживала разом з хворим", - написав Бунечко.

За його словами, наразі стан жінки задовільний, за новими стандартами надання медичної допомоги вона перебуватиме на самоізоляції під контролем лікарів.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня у Житомирській області було виявлено 5 випадків COVID-19.

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