В Житомирской области обнаружен новый случай инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Житомирской области обнаружен еще один случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.
"Есть новые результаты ПЦР-анализа от областного лабораторного центра. По итогам исследования COVID-19 обнаружен у женщины 1971 года рождения, которая проживала вместе с больным", - написал Бунечко.
По его словам, в настоящее время состояние женщины удовлетворительное, по новым стандартам оказания медицинской помощи она будет находиться на самоизоляции под контролем врачей.
Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Житомирской области было обнаружено 5 случаев COVID-19.