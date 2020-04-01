В Житомирской области обнаружен новый случай инфицирования коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71260 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84260 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97324 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94682 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106139 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91430 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103456 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106099 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131115 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130353 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Житомирской области обнаружен новый случай инфицирования коронавирусом

В Житомирской области обнаружен новый случай инфицирования коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 23129 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Житомирской области обнаружен еще один случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.

"Есть новые результаты ПЦР-анализа от областного лабораторного центра. По итогам исследования COVID-19 обнаружен у женщины 1971 года рождения, которая проживала вместе с больным", - написал Бунечко.

По его словам, в настоящее время состояние женщины удовлетворительное, по новым стандартам оказания медицинской помощи она будет находиться на самоизоляции под контролем врачей.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Житомирской области было обнаружено 5 случаев COVID-19.

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