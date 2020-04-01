В Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Про це повідомляї УНН з посиланням на Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19.
Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10:00 1 квітня в Україні було 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.
Коронавірусна хвороба була виявлена:
Вінницька область — 49 випадків;
Волинська область — 7 випадків;
Дніпропетровська область — 9 випадків;
Донецька область — 6 випадків;
Житомирська область — 5 випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 64 випадки;
Кіровоградська область — 6 випадків;
Київ — 134 випадки;
Київська область — 57 випадків;
Львівська область — 6 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 12 випадків;
Полтавська область — 2 випадки;
Рівненська область — 15 випадків;
Сумська область — 19 випадків;
Тернопільська область — 98 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 3 випадки;
Чернівецька область — 104 випадки;
Черкаська область — 52 випадки;
Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.