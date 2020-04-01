В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал МЗ "Коронавирус_инфо".
Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.
В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине было 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.
Коронавирусная болезнь была обнаружена:
Винницкая область - 49 случаев;
Волынская область - 7 случаев;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 64 случая;
Кировоградская область - 6 случаев;
Киев - 134 случая;
Киевская область - 57 случаев;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 2 случая;
Ровенская область - 15 случаев;
Сумская область - 19 случаев;
Тернопольская область - 98 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черновицкая область - 104 случая;
Черкасская область - 52 случая;
Черниговская область - 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.