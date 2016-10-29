На Житомирщині у ДТП загинуло двоє людей, підліток отримав травми
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Двоє людей загинуло та ще один травмований внаслідок ДТП на Житомирщині. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.
“Встановлено, що на автошляху відбулось зіткнення автомобілів Skoda Octavia під керуванням 41-річного жителя м.Овруча, який рухався у напрямку м.Києва та Hyundai Accent під керуванням 43-річного жителя м.Дніпро, який рухався у напрямку м.Коростеня. Унаслідок ДТП водії автомобілів загинули на місці події. Пасажир автомобіля Hyundai Accent, 12-річний житель Київської області, із тілесними ушкодженнями був госпіталізований до реанімаційного відділення Малинського МРТМО”, — повідомили у поліції.
За фактом відкрито кримінальне впровадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, шість автомобілів потрапили у масштабну дорожньо-транспорту пригоду біля мосту Патона у Києві 28 жовтня.