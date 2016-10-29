В Житомирской области в ДТП погибли два человека, подросток получил травмы

"Установлено, что на автодороге произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia под управлением 41-летнего жителя Овруч, который двигался в направлении Киева и Hyundai Accent под управлением 43-летнего жителя г. Днепр, который двигался в направлении г.Коростеня. В результате ДТП водители автомобилей погибли на месте происшествия. Пассажир автомобиля Hyundai Accent, 12-летний житель Киевской области, с телесными повреждениями был госпитализирован в реанимационное отделение Миланского МРТМ", - сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, шесть автомобилей попали в масштабное дорожно-транспортное происшествие возле моста Патона в Киеве 28 октября.