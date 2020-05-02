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На Житомирщині під час спалювання трави загинула 79-річна жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. На Житомирщині 79-річна жінка отримала 50% опіків тіла 4 ступеня та невдовзі померла після того, як вирішила спалити траву на власній присадибній ділянці. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Житомирській області.

На Житомирщині під час спалювання трави загинула 79-річна жінка

"На одній із пожеж, що зафіксовано упродовж доби, загинула 79-річна жінка. Надзвичайна подія трапилась у селі Грем’яче Романівського району. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тоді спостерігалась суха та вітряна погода, що сприяла швидкому розповсюдженню полум’я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця пригоди, то побачили, що бабуся лежить біля згарища у напівпритомному стані.

"Очевидці викликали "швидку", на якій постраждалу доправлено до лікарні. Жінка отримала 50% опіків тіла 4 ступеня. Врятувати її життя так і не вдалося", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, пожежі у лісових масивах зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення і у Житомирській області локалізовані.

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