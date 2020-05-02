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У Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення і в Житомирській області локалізовані. Продовжується гасіння осередків загоряння. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

У Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж

Станом на 7:00 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів важкою інженерною технікою створено 1059 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 осіб та 64 одиниці техніки,з них від ДСНС 145 людей особового складу та 34 одиниці техніки.

Пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів Житомирської області локалізовані.

Станом на 7:00 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 69 людей особового складу та 22 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше локалізували усі осередки пожеж.

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