В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить очаги пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы. Продолжается тушение очагов возгорания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на 7:00 2 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов тяжелой инженерной техникой создано 1059 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 34 единицы техники.
Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.
По состоянию на 7:00 2 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.
Напомним, ранее локализовали все очаги пожаров.