На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Чоловік загинув під час пожежі на Житомирщині, про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС області.
Пожежа сталась у приватному житловому будинку в с.Андріїв Черняхівського району сьогодні рано вранці. На місце викликали пожежників.
“Ними з’ясовано, що дах дерев’яної будівлі знищено та майже вся оселя охоплена вогнем. В одній із житлових кімнат, на ліжку біля печі, вогнеборці виявили тіло 60-річного власника житла без ознак життя. О 06:15 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та о 10:32 — ліквідувати. Фахівці ДСНС запобігли поширенню вогню на дерев’яну господарчу споруду, що знаходилася в декількох метрах від осередку пожежі. За попередніми даними, загоряння сталося внаслідок несправності пічного опалення. Остаточна причина надзвичайної події наразі встановлюється фахівцями”, — повідомляють у ДСНС.
Нагадаємо, жінка загинула під час пожежі на Закарпатті.