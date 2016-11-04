В Житомирской области во время пожара погиб мужчина

Пожар произошел в частном жилом доме в с.Андриив Черняхивского района сегодня рано утром. На место вызвали пожарных.

"Установлено, что крыша деревянного здания уничтожена и почти все жилище охвачено огнем. В одной из жилых комнат, на кровати у печи, пожарные обнаружили тело 60-летнего владельца жилья без признаков жизни. В 6:15 спасателям удалось локализовать пожар и в 10:32 - ликвидировать. Специалисты ГосЧС предотвратили распространение огня на деревянную хозяйственную постройку, которая находилась в нескольких метрах от очага пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Окончательная причина чрезвычайного происшествия устанавливается специалистами", - сообщают в ГосЧС.