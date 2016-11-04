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15 марта, 19:03 • 114682 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165060 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137067 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129601 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112441 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105263 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101294 просмотра

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В Житомирской области во время пожара погиб мужчина

В Житомирской области во время пожара погиб мужчина

Киев • УНН

 • 8640 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мужчина погиб во время пожара в Житомирской области, об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС области.

Пожар произошел в частном жилом доме в с.Андриив Черняхивского района сегодня рано утром. На место вызвали пожарных.

"Установлено, что крыша деревянного здания уничтожена и почти все жилище охвачено огнем. В одной из жилых комнат, на кровати у печи, пожарные обнаружили тело 60-летнего владельца жилья без признаков жизни. В 6:15 спасателям удалось локализовать пожар и в 10:32 - ликвидировать. Специалисты ГосЧС предотвратили распространение огня на деревянную хозяйственную постройку, которая находилась в нескольких метрах от очага пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Окончательная причина чрезвычайного происшествия устанавливается специалистами", - сообщают в ГосЧС.

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