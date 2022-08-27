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На Запорізькій АЕС працюють два блоки - Держатомрегулювання

Київ • УНН

 • 213566 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. На ранок 27 серпня на Запорізькій АЕС працюють два блоки. Про це повідомляє Держатомрегулювання, пише УНН.

На Запорізькій АЕС працюють два блоки - Держатомрегулювання

Цитата

"Ситуація на ЗАЕС станом на 8:00 27 серпня 2022 року. Два блоки Запорізької АЕС з 26.08.2022 працюють на потужностях, що регулюються диспетчером Укренерго", - йдеться у повідомленні регулятора у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, за інформацією начальника зміни Запорізької АЕС:

  • 26.08.2022, з 16:30 до 17:40 (за київським часом), російсько-окупаційні війська знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 та у теплотрасу.
  • З 23:50 до 01:30 відбулися обстріли території ЗАЕС, а саме: у районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2.

Обсяг пошкоджень встановлюється. Про зміни радіаційного стану не повідомляється.

Доповнення

25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Зрештою ЗАЕС знову було підключено до енергомережі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

26 серпня спочатку один, потім другий із зупинених енергоблоків ЗАЕС під’єднали до енергомережі.

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