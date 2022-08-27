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На Запорожской АЭС работают два блока - Госатомрегулирование

Киев • УНН

 • 213566 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. На утро 27 августа на Запорожской АЭС работают два блока. Об этом сообщает Госатомрегулирование, пишет УНН.

На Запорожской АЭС работают два блока - Госатомрегулирование

Цитата

"Ситуация на ЗАЭС по состоянию на 8:00 27 августа 2022 года. Два блока Запорожской АЭС с 26.08.2022 работают на регулируемых диспетчером Укрэнерго мощностях", - говорится в сообщении регулятора в Telegram.

Детали

Как сообщается, по информации начальника смены Запорожской АЭС:

  • 26.08.2022, с 16:30 до 17:40 (по киевскому времени), российско-оккупационные войска снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. Снаряды попали в крышу спецкорпуса №1 и теплотрассу.
  • С 23:50 до 01:30 произошли обстрелы территории ЗАЭС, а именно: в районе спецкорпуса №2 и в районе эстакады между спецкорпусом и блоком №2.

Объем повреждений устанавливается. Об изменениях радиационного состояния не сообщается.

Дополнение

25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

В конце концов ЗАЭС снова было подключено к энергосети, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

26 августа сначала один, затем второй из остановленных энергоблоков ЗАЭС подъединили к сети.

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