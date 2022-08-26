25 серпня дії російських окупантів призвели до повного відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.
Запорізьку АЕС під'єднали до енергомережі – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Один із зупинених енергоблоків Запорізької атомної електростанції вдалося під'єднати до енергомережі. Про це в Telegram повідомив Енергоатом, інформує УНН.
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"Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
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