Запорожскую АЭС подключили к энергосети – Энергоатом

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"Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины. Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности", – говорится в сообщении.

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Как отметили, замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним