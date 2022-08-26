25 августа действия российских оккупантов привели к полному отключению Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.
Запорожскую АЭС подключили к энергосети – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Один из остановленных энергоблоков Запорожской атомной электростанции удалось подключить к энергосети. Об этом в Telegram сообщил Энергоатом, информирует УНН.
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"Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины. Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности", – говорится в сообщении.
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Как отметили, замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Напомним