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На Запоріжжі у ДТП загинули жінка та малолітня дитина

На Запоріжжі у ДТП загинули жінка та малолітня дитина

Київ • УНН

 • 344063 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. На Запоріжжі внаслідок зіткнення BMW та "ВАЗ" загинула жінка та малолітня дитина, а також постраждали водій та ще троє пасажирів, двоє з яких – неповнолітні. Відкрито кримінальне провадження, повідомили у поліції Запорізької області, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками до поліції надійшло 8 липня близько 10:30.

Попередньо встановлено, що аварія сталася в смт Новомиколаївка на перехресті вулиць Магістральної та Української. "Водій автомобіля «ВАЗ 2101» 1957 року народження, рухаючись з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі автомобілю BMW під керуванням чоловіка 1998 року народження. Внаслідок сталося бокове зіткнення «копійки» з іномаркою", - повідомили у поліції.

"Жінка 1967 та дівчинка 2013 років народження, які знаходилися в автомобілі ВАЗ, від отриманих травм загинули на місці події. Водія цього транспортного засобу та ще трьох його пасажирів 1982, 2006 та 2009 років народження, з тілесними ушкодженнями різної тяжкості, доставили до лікарні", - додали правоохоронці.

Керманич іномарки по медичну допомогу не звертався.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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