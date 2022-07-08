На Запорожье в ДТП погибли женщина и малолетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. На Запорожье в результате столкновения BMW и "ВАЗ" погибла женщина и малолетний ребенок, а также пострадали водитель и еще трое пассажиров, двое из которых – несовершеннолетние. Открыто уголовное производство, сообщили в полиции Запорожской области, пишет УНН.
Детали
Сообщение о ДТП со смертельным исходом в полицию поступило 8 июля около 10:30.
Предварительно установлено, что авария произошла в пгт Новониколаевка на перекрестке улиц Магистральной и Украинской. "Водитель автомобиля «ВАЗ 2101» 1957 года рождения, двигаясь со второстепенной дороги на главную, не отлад предоставил преимущество в движении автомобилю BMW под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате произошло боковое столкновение «копейки» с иномаркой", – сообщили в полиции.
"Женщина 1967 и девочка 2013 года рождения, находившиеся в автомобиле ВАЗ, от полученных травм погибли на месте происшествия. Водителя этого транспортного средства и еще трех его пассажиров 1982, 2006 и 2009 годов рождения, с телесными повреждениями разной тяжести, доставили в больницу", - добавили правоохранители.
Водитель иномарки за медицинской помощью не обращался.
По этому факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.