На Запоріжжі окупанти обстріляли 6 населених пунктів: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вчора російські окупанти обстріляли шість населених пунктів Запорізької області – надійшло 34 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури. Про це інформує Запорізька ОВА, передає УНН.
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"За повідомленням ГУНП, у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Преображенка, Новомиколаївка, Мала Токмачка, Оріхів, Нестерянка", – зазначили в ОВА.
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Надійшло 34 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів зс рф.
За даними ОВА, вчора з тимчасово захопленої території Запорізької області евакуювали 886 людей, з них 236 – діти.
Нагадаємо
У ніч на 18 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами – влучили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі.
Внаслідок ракетного удару загинула одна жінка, постраждало троє людей.