Нічний удар по Запоріжжю: є загибла та троє постраждалих

Цитата

"Сьогодні, близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги ворог знову атакував околиці одного з районів міста. (...) На жаль, під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула", – написав Куртєв.

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами – влучили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі.