Нічний удар по Запоріжжю: є загибла та троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула одна жінка, постраждало троє людей. Про це в Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.
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"Сьогодні, близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги ворог знову атакував околиці одного з районів міста. (...) На жаль, під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула", – написав Куртєв.
Нагадаємо
Цієї ночі російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами – влучили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі.