Ночной удар по Запорожью: есть погибшая и трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В результате ночного ракетного удара по Запорожью погибла одна женщина, пострадали три человека. Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, информирует УНН.
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"Сегодня, около трех часов ночи, во время воздушной тревоги враг снова атаковал окрестности одного из районов города. (...) К сожалению, во время обстрелов три человека пострадали, а еще одна женщина погибла", – написал Куртев.
Напомним
Этой ночью российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами – попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.