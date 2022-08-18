Ночной удар по Запорожью: есть погибшая и трое пострадавших

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"Сегодня, около трех часов ночи, во время воздушной тревоги враг снова атаковал окрестности одного из районов города. (...) К сожалению, во время обстрелов три человека пострадали, а еще одна женщина погибла", – написал Куртев.

Напомним

Этой ночью российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами – попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.