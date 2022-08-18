Вночі армія рф вдарила по Запоріжжю чотирма ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Цієї ночі російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами – влучили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує УНН.
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"Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. (...) Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі", – повідомив Старух.
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За попрередньою інформацією, російські війська застосували ракетні системи залпового вогню. Об’єкт інфраструктури зазнав незначних руйнувань.
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