Вночі армія рф вдарила по Запоріжжю чотирма ракетами

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"Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. (...) Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі", – повідомив Старух.

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За попрередньою інформацією, російські війська застосували ракетні системи залпового вогню. Об’єкт інфраструктури зазнав незначних руйнувань.

Нагадаємо

СБУ затримала агента фсб, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку отримати "керівну посаду" у разі окупації міста.