Ночью армия рф ударила по Запорожью четырьмя ракетами

Цитата

"Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. (...) Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе", – сообщил Старух.

Детали

По предварительной информации, российские войска применили ракетные системы залпового огня. Объект инфраструктуры подвергся незначительным разрушениям.

Напомним

СБУ задержала агента фсб, который корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание получить "руководящую должность" в случае оккупации города.