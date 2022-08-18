Ночью армия рф ударила по Запорожью четырьмя ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Этой ночью российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами – попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.
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"Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. (...) Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе", – сообщил Старух.
Детали
По предварительной информации, российские войска применили ракетные системы залпового огня. Объект инфраструктуры подвергся незначительным разрушениям.
Напомним
СБУ задержала агента фсб, который корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание получить "руководящую должность" в случае оккупации города.