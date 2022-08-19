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На Запорожье оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов: есть разрушения

Киев • УНН

 • 124250 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Вчера российские оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов Запорожской области – поступило 34 сообщения о разрушениях объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает УНН.

На Запорожье оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов: есть разрушения

Цитата

"По сообщению ГУНП, в Запорожской области за прошлые сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожья, Преображенка, Новониколаевка, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка", – отметили в ОВА.

Детали

Поступило 34 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов из вс рф.

По данным ОВА, вчера с временно захваченной территории Запорожской области эвакуировали 886 человек, из них 236 – дети.

Напомним

В ночь на 18 августа российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами – попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.

В результате ракетного удара погибла одна женщина, пострадали три человека.

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