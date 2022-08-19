На Запорожье оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вчера российские оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов Запорожской области – поступило 34 сообщения о разрушениях объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает УНН.
Цитата
"По сообщению ГУНП, в Запорожской области за прошлые сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожья, Преображенка, Новониколаевка, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка", – отметили в ОВА.
Детали
Поступило 34 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов из вс рф.
По данным ОВА, вчера с временно захваченной территории Запорожской области эвакуировали 886 человек, из них 236 – дети.
Напомним
В ночь на 18 августа российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами – попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.
В результате ракетного удара погибла одна женщина, пострадали три человека.