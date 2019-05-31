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На заході України можливий спалах кишкових інфекцій через підтоплення

На заході України можливий спалах кишкових інфекцій через підтоплення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Найближчим часом на заході України можливий спалах кишкових інфекцій через підтоплення значної території через інтенсивні опади. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, передає УНН. 

"Як останній головний санітарний лікар держави інформую про високу імовірність виникнення найближчим часом спалаху кишкових інфекцій – зокрема, ротовірусної та гепатиту А на підтоплених територіях західного регіону, як це сталося в Ізмаїлі Одеської області в 2016 році. На сьогодні цьому сприяє відсутність протиепідемічного захисту населення внаслідок знищення дезінфекційних та протиепідемічних служб, а також занедбання інфекційних лікарень", - зазначив Протас.

За його словами, лише чверть сіл в Україні має централізоване водопостачання, а централізоване водовідведення організоване лише в окремих населених пунктах, тож більшість українців у сільській місцевості користується шахтами колодязів і вигрібними ямами, що не гарантує їм епідемічної безпеки, а навпаки, стає джерелом поширення епідемічних хвороб на підтоплених територіях.

Як зазначив лікар, в країні щороку реєструється понад 100 тис. випадків кишкових інфекцій.

При цьому він додав, що Україна продовжує бути в епіцентрі стихійних лих, які спричинені, в тому числі, незаконними вирубками лісів у Карпатах.

Нагадаємо, подальше підвищення рівнів води на водоймах заходу України загрожує затопленням сільськогосподарських угідь на великих площах та підтопленням будівель.

Українські Національні Новини

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