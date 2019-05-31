На западе Украины возможна вспышка кишечных инфекций из-за подтопления

"Как последний главный санитарный врач государства информирую о высокой вероятности возникновения в ближайшее время вспышки кишечных инфекций - в частности, ротовирусной и гепатита А на подтопленных территориях западного региона, как это произошло в Измаиле Одесской области в 2016 году. В настоящее время этому способствует отсутствие противоэпидемической защиты населения вследствие уничтожения дезинфекционных и противоэпидемических служб, а также пренебрежения инфекционных больниц", - отметил Протас.



По его словам, только четверть сел в Украине имеет централизованное водоснабжение, а централизованное водоотведение организовано только в отдельных населенных пунктах, поэтому большинство украинский в сельской местности пользуется шахтами колодцев и выгребными ямами, что не гарантирует им эпидемической безопасности, а наоборот, становится источником распространения эпидемических болезней на подтопленных территориях.



Как отметил врач, в стране ежегодно регистрируется более 100 тыс. случаев кишечных инфекций.



При этом он добавил, что Украина продолжает быть в эпицентре стихийных бедствий, вызванных, в том числе, незаконными вырубками лесов в Карпатах.



Напомним, дальнейшее повышение уровня воды на водоемах запада Украины грозит затоплением сельскохозяйственных угодий на больших площадях и подтоплением зданий.