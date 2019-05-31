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На заході України загроза масштабного затоплення угідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Подальше підвищення рівнів води на водоймах заходу України загрожує затопленням сільськогосподарських угідь на великих площах та підтопленням будівель. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очікуваними дощами та зливами 31 травня очікується (продовжується) підйом рiвнiв води над рiвнями на річках", - вказали у відомстві.

Як вказано, йдеться про річки:

  • Закарпаття на 0,3-1,0 м, (у нижній течiї річки Боржава на 0,2-0,5 м, що зумовить ускладнення гідрологічної ситуації);
  • 31 травня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується продовження поступового підйому рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рівнями 29 травня на 8 годину. Подальше затоплення заплавних територій та сільськогосподарських угідь на великих площах;
  • на рiчках басейну Прип’яті на 0,1-0,5 м, зберігається можливість подальшого затоплення заплав, с/г угідь; у Любешiвському районі Волинської області - початкового затоплення господарських споруд у низці сільських населених пунктів.
  • у зв'язку з очiкуваними значними опадами, 31 травня та протягом доби 1 червня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується вiдновлення пiдйомiв рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями 30 травня на 8 годину, без негативних наслідків;
  • у зв’язку iз значними дощами, впродовж доби 31 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1, 0 м над рiвнями 30 травня на 8 годину, без негативних наслідків.

При сильних зливах у Карпатському регіоні можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. У Карпатах зберігається загроза утворення локальних селевих потокiв.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.

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