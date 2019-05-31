На западе Украины угроза масштабного затопления угодий

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями и ливнями 31 мая ожидается (продолжается) подъем уровней воды над уровнями на реках", - указали в ведомстве.

Как указано, речь идет о реках:



Закарпатья на 0,3-1,0 м, (в нижней течения реки Боржава на 0,2-0,5 м, что приведет к осложнению гидрологической ситуации);



31 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями 29 мая на 8:00. Последующее затопление пойменных территорий и сельскохозяйственных угодий на больших площадях;



на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м, сохраняется возможность дальнейшего затопления пойм, с/х угодий; в Любешевском районе Волынской области - начальное затопление хозяйственных сооружений в ряде сельских населенных пунктов.



в связи с ожидаемыми значительными осадками, 31 мая и в течение суток 1 июня, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями 30 мая на 8:00, без негативных последствий;



в связи со значительными дождями, в течение суток 31 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1, 0 м над уровнями 30 мая на 8:00, без негативных последствий.



При сильных ливнях в Карпатском регионе возможно формирование значительного местного и склонного стока. В Карпатах сохраняется угроза образования локальных селевых потоков.

Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение.