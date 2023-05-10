На захист Києва і Півночі встануть нові мобільні групи ППО – Наєв

ukru
Ексклюзив
08:30 • 21090 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 34511 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 53302 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 288081 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 387489 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 315013 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 347309 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308970 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223793 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207158 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 49576 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 50381 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 34108 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 48989 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 33276 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 53365 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 406592 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 548879 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 581120 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 577708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 10887 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 33119 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210587 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 387477 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179888 перегляди
Актуальне
На захист Києва і Півночі встануть нові мобільні групи ППО – Наєв

На захист Києва і Півночі встануть нові мобільні групи ППО – Наєв

Київ • УНН

 • 1015158 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Сили протиповітряної оборони поповнилися новими мобільними вогневими групами. Військовослужбовці отримали партію позашляховиків, оснащених кулеметами та зенітно-ракетними комплексами. Ці підрозділи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України, повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«Підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони і передаємо військовим чергову партію всюдихідних авто, які обладнані крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Надалі будемо підвищувати захист співвітчизників, об’єктів цивільної та військової інфраструктури», – оголосив про рішення командувач Сил оборони України.

Додамо

За словами Наєва, з такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався.

"Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам. Намагаємось унеможливити ураження військ та максимально забезпечити захист наших співвітчизників та об’єктів критичної інфраструктури», – додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генерал Наєв перевірив підготовку оборони прикордоння Сумщини

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93