На захист Києва і Півночі встануть нові мобільні групи ППО – Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Сили протиповітряної оборони поповнилися новими мобільними вогневими групами. Військовослужбовці отримали партію позашляховиків, оснащених кулеметами та зенітно-ракетними комплексами. Ці підрозділи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України, повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони і передаємо військовим чергову партію всюдихідних авто, які обладнані крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Надалі будемо підвищувати захист співвітчизників, об’єктів цивільної та військової інфраструктури», – оголосив про рішення командувач Сил оборони України.
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За словами Наєва, з такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався.
"Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам. Намагаємось унеможливити ураження військ та максимально забезпечити захист наших співвітчизників та об’єктів критичної інфраструктури», – додав він.
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