Генерал Наєв перевірив підготовку оборони прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку до підрозділів, які утримують оборону Сумської області. Метою робочої поїздки стало вивчення умов несення служби та виконання бойових завдань, а також посилення захисту критичних об’єктів цивільної інфраструктури в прикордонні Сумщини, повідомили у командуванні ОС ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Генерал проконтролював виконання заходів зі зміцнення оборони прикордоння області та вдосконалення військової майстерності військовослужбовців.
За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС України Сергія Наєва, військові, які боронять цей напрямок, дуже вмотивовані, знають своє бойове завдання й успішно його виконують. Командирами підрозділів правильно організовані заходи бойової підготовки, логістичне забезпечення та створені комфортні умови для якісної служби й проживання для бійців.
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«Під час зустрічі з командирами підрозділів окреслив низку конкретних заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності території та миттєвого реагування на ворожі обстріли, – наголосив командувач. – Окрім того, обговорили питання облаштування комплексного містечка психологічної й тактичної підготовки підрозділів, програма якої побудована на основі вивчення досвіду ведення бойових дій противником, що наразі відбуваються на Сході країни. Такі навчання вже запроваджені в інших напрямках Північної операційної зони».
Доповнення
Для покращення умов виконання завдань за призначенням на кордоні з російською федерацією командувач передав у військові підрозділи територіальної оборони генератори, маскувальні комплекти, виготовлені благодійним фондом «Руєвит» (м. Рівне), а також приціли та прилади нічного бачення, надані клінікою «Охматдит» за кошти, зібрані під час акції до річниці початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Також генерал-лейтенант Сергій Наєв поспілкувався з мешканцями прикордонних районів, які щодня потерпають від обстрілів ворога, адже Сумщина має найдовший кордон із російською федерацією – 564 км. Він пояснив, що для командування Об’єднаних Сил ЗС України питання удосконалення захисту цивільного населення є пріоритетним, відповідно розроблено заходи, які поступово втілюються в життя задля збереження їхніх життів та домівок.