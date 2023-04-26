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Генерал Наев проверил подготовку обороны пограничья Сумской области

Генерал Наев проверил подготовку обороны пограничья Сумской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку в подразделения, которые удерживают оборону Сумской области. Целью рабочей поездки стало изучение условий несения службы и выполнения боевых задач, а также усиление защиты критических объектов гражданской инфраструктуры в приграничье Сумской области, сообщили в командовании ОС ВСУ, передает УНН.

Детали

Генерал проконтролировал выполнение мероприятий по укреплению обороны пограничья области и совершенствованию военного мастерства военнослужащих. 

По словам командующего Объединенными Силами ВС Украины Сергея Наева, военные, которые защищают это направление, очень мотивированы, знают свою боевую задачу и успешно ее выполняют. Командирами подразделений правильно организованы мероприятия боевой подготовки, логистическое обеспечение и созданы комфортные условия для качественной службы и проживания для бойцов.

Цитата

«Во время встречи с командирами подразделений очертил ряд конкретных мероприятий, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенного реагирования на вражеские обстрелы, – отметил командующий. – Кроме того, обсудили вопросы обустройства комплексного городка психологической и тактической подготовки подразделений, программа которой построена на основе изучения опыта ведения боевых действий противником, которые сейчас происходят на Востоке страны. Такие учения уже введены в других направлениях Северной операционной зоны».

Дополнение

Для улучшения условий выполнения задач по назначению на границе с российской федерацией командующий передал в военные подразделения территориальной обороны генераторы, маскировочные комплекты, изготовленные благотворительным фондом «Руевит» (г. Ровно), а также прицелы и приборы ночного видения, предоставленные клиникой «Охматдет» за средства, собранные во время акции к годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также генерал-лейтенант Сергей Наев пообщался с жителями приграничных районов, которые ежедневно страдают от обстрелов врага, ведь Сумская область имеет самую длинную границу с российской федерацией – 564 км. Он пояснил, что для командования Объединенных Сил ВС Украины вопрос совершенствования защиты гражданского населения является приоритетным, соответственно разработаны меры, которые постепенно воплощаются в жизнь для сохранения их жизней и домов.

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