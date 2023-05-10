На защиту Киева и Севера встанут новые мобильные группы ПВО - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Силы противовоздушной обороны пополнились новыми мобильными огневыми группами. Военнослужащие получили партию внедорожников, оснащенных пулеметами и зенитно-ракетными комплексами. Эти подразделения будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Усиливаем нашу систему противовоздушной обороны и передаем военным очередную партию вездеходных авто, которые оборудованы крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами. В дальнейшем будем повышать защиту соотечественников, объектов гражданской и военной инфраструктуры", – объявил о решении командующий Сил обороны Украины.
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По словам Наева, с таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался.
"Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям. Пытаемся исключить поражение войск и максимально обеспечить защиту наших соотечественников и объектов критической инфраструктуры", – добавил он.
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