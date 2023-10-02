На Закарпатті загасили пожежу у санаторій в селі Синяк — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Закарпатті загасили пожежу у санаторій в селі Синяк Мукачівського району. Минулось без постраждалих. Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області, пише УНН.
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“Мукачівські вогнеборці ліквідували пожежу на території санаторію... О 18:22 пожежу локалізовано на площі 500 кв.м, й о 19:15 ліквідовано”, — повідомили у пресслужбі рятувальників.
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За даними управління ДСНС у Закарпатській області постраждалих через цю пожежу немає.
Аби приборкати полум’я до санаторію виїхали 9 машин ДСНС та 35 рятувальників з Мукачева та Сваляви. На місце пожежі також прибула й мобільна оперативна група ДСНС Закарпаття.
Від моменту отримання повідомлення про пожежу, і остаточного її гасіння минуло 2 години 20 хвилин.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що епіцентром пожежі у санаторії була покрівля критого басейну на території комплексу.