На Закарпатье потушили пожар в санаторий в селе Синяк - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На Закарпатье потушили пожар в санаторий в селе Синяк Мукачевского района. Прошло без пострадавших. Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области, пишет УНН.
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“Мукачевские пожарные ликвидировали пожар на территории санатория... В 18:22 пожар локализован на площади 500 кв.м, и в 19:15 ликвидирован”, — сообщили в пресс-службе спасателей.
Детали
По данным управления ГСЧС в Закарпатской области пострадавших из-за этого пожара нет.
Чтобы укротить пламя в санаторий выехали 9 машин ГСЧС и 35 спасателей из Мукачево и Свалявы. На место пожара также прибыла мобильная оперативная группа ГСЧС Закарпатья.
С момента получения сообщения о пожаре, и окончательного его тушения прошло 2 часа 20 минут.
Напомним
Ранее УНН писал, что эпицентром пожара в санатории была кровля крытого бассейна на территории комплекса.