На Закарпатті горить санаторій у селі Синяк — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На Закарпатті горить санаторій у селі Синяк Мукачівського району. Зокрема, зайнялась покрівля критого басейну на території комплексу. Ліквідація пожежі триває. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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“Мукачівські вогнеборці ліквідовують пожежу на території одного з санаторіїв. 2 жовтня о 16:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного з санаторіїв у селі Синяк Мукачівського району. Осередком займання стала крівля критого басейну”, — повідомили у ДСНС регіону.
Деталі
Аби приборкати полум’я до санаторію виїхали 9 машин ДСНС та 35 рятувальників з Мукачева та Сваляви. На місце пожежі також прибула й мобільна оперативна група ДСНС Закарпаття.
За даними рятувальників, о 18:22 пожежу локалізували. Однак остаточно ще не загасили.