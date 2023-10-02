На Закарпатті горить санаторій у селі Синяк — ДСНС

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“Мукачівські вогнеборці ліквідовують пожежу на території одного з санаторіїв. 2 жовтня о 16:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного з санаторіїв у селі Синяк Мукачівського району. Осередком займання стала крівля критого басейну”, — повідомили у ДСНС регіону.

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Аби приборкати полум’я до санаторію виїхали 9 машин ДСНС та 35 рятувальників з Мукачева та Сваляви. На місце пожежі також прибула й мобільна оперативна група ДСНС Закарпаття.

За даними рятувальників, о 18:22 пожежу локалізували. Однак остаточно ще не загасили.