На Закарпатье горит санаторий в селе Синяк - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На Закарпатье горит санаторий в селе Синяк Мукачевского района. В частности, загорелась кровля крытого бассейна на территории комплекса. Ликвидация пожара продолжается. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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“Мукачевские пожарные ликвидируют пожар на территории одного из санаториев. 2 октября в 16:55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории одного из санаториев в селе Синяк Мукачевского района. Очагом возгорания стала кровля крытого бассейна”, — сообщили в ГСЧС региона.
Детали
Чтобы укротить пламя в санаторий выехали 9 машин ГСЧС и 35 спасателей из Мукачево и Свалявы. На место пожара также прибыла и мобильная оперативная группа ГСЧС Закарпатья.
По данным спасателей, в 18:22 пожар локализовали. Однако окончательно еще не потушили.