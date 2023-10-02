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На Закарпатье горит санаторий в селе Синяк - ГСЧС

На Закарпатье горит санаторий в селе Синяк - ГСЧС

Киев • УНН

 • 1086255 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. На Закарпатье горит санаторий в селе Синяк Мукачевского района. В частности, загорелась кровля крытого бассейна на территории комплекса. Ликвидация пожара продолжается. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН. 

Цитата

“Мукачевские пожарные ликвидируют пожар на территории одного из санаториев. 2 октября в 16:55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории одного из санаториев в селе Синяк Мукачевского района. Очагом возгорания стала кровля крытого бассейна”, — сообщили в ГСЧС региона.

Детали

Чтобы укротить пламя в санаторий выехали 9 машин ГСЧС и 35 спасателей из Мукачево и Свалявы. На место пожара также прибыла и мобильная оперативная группа ГСЧС Закарпатья.

По данным спасателей, в 18:22 пожар локализовали. Однако окончательно еще не потушили.

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