На Закарпатті відкрився 19-й в Україні Центр рекрутингу армії - Міноборони
Київ • УНН
В Ужгороді, Закарпатська область, відкрився новий, 19-й за рахунком, Центр комплектування Збройних Сил України, який надаватиме інформацію та підтримку при вступі до лав Збройних Сил України.
В Ужгороді відкрився новий Центр рекрутингу армії, який став 19 загалом по країні. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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Як повідомили в Міноборони, сьогодні в Ужгороді по вулиці площа Поштова, 3 відкрився новий Центр рекрутингу армії, який став 19 загалом по країні.
Центр працюватиме з понеділка по четвер з 9 години до 16, а у п’ятницю до 13 години.
Тут всім нададуть інформацію та підтримку щодо вступу у Сили оборони України і застосування своїх цивільних навичок та досвіду на службі державі.
Нагадаємо
Рекрутинговий центр армії - це приміщення ЦНАП, куди людина може прийти та поставити всі питання, які цікавлять щодо служби в армії. Завдання створити мережу рекрутингових центрів по всій Україні.