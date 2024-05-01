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На Закарпатті відкрився 19-й в Україні Центр рекрутингу армії - Міноборони

На Закарпатті відкрився 19-й в Україні Центр рекрутингу армії - Міноборони

Київ • УНН

 • 25807 перегляди

В Ужгороді, Закарпатська область, відкрився новий, 19-й за рахунком, Центр комплектування Збройних Сил України, який надаватиме інформацію та підтримку при вступі до лав Збройних Сил України.

В Ужгороді відкрився новий Центр рекрутингу армії, який став 19 загалом по країні. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Міноборони, сьогодні в Ужгороді по вулиці площа Поштова, 3 відкрився новий Центр рекрутингу армії, який став 19 загалом по країні.

Центр працюватиме з понеділка по четвер з 9 години до 16, а у п’ятницю до 13 години.

Тут всім нададуть інформацію та підтримку щодо вступу у Сили оборони України і застосування своїх цивільних навичок та досвіду на службі державі.

 – сказав під час відкриття центру Уповноважений з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Нагадаємо

Рекрутинговий центр армії - це приміщення ЦНАП, куди людина може прийти та поставити всі питання, які цікавлять щодо служби в армії. Завдання створити мережу рекрутингових центрів по всій Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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