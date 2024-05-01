На Закарпатті відкрився 19-й в Україні Центр рекрутингу армії - Міноборони

В Ужгороді відкрився новий Центр рекрутингу армії, який став 19 загалом по країні. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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Як повідомили в Міноборони, сьогодні в Ужгороді по вулиці площа Поштова, 3 відкрився новий Центр рекрутингу армії, який став 19 загалом по країні.

Центр працюватиме з понеділка по четвер з 9 години до 16, а у п’ятницю до 13 години.

Тут всім нададуть інформацію та підтримку щодо вступу у Сили оборони України і застосування своїх цивільних навичок та досвіду на службі державі.