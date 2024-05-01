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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье открылся 19-й в Украине Центр рекрутинга армии - Минобороны

На Закарпатье открылся 19-й в Украине Центр рекрутинга армии - Минобороны

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 18:29  •  6882 просмотра

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В Ужгороде, Закарпатская область, открылся новый, 19-й по счету, Центр комплектования Вооруженных Сил Украины, который будет предоставлять информацию и поддержку при вступлении в ряды Вооруженных Сил Украины.

В Ужгороде открылся новый Центр рекрутинга армии, который стал 19 в целом по стране. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минобороны, сегодня в Ужгороде по улице площадь Почтовая, 3 открылся новый Центр рекрутинга армии, который стал 19 в целом по стране.

Центр будет работать с понедельника по четверг с 9 часов до 16, а в пятницу до 13 часов.

Здесь всем предоставят информацию и поддержку по вступлению в Силы обороны Украины и применения своих гражданских навыков и опыта на службе государству.

 - сказал во время открытия центра Уполномоченный по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Напомним

Рекрутинговый центр армии - это помещение ЦНАП, куда человек может прийти и задать все интересующие вопросы относительно службы в армии. Задача создать сеть рекрутинговых центров по всей Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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