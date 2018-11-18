На Закарпатті у ДТП загинув 72-річний водій квадроциклу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Рахівському районі Закарпаття 72-річний чоловік перекинувся на квадроциклі і загинув. Після аварії тіло чоловіка переїхала автівка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
У суботу 17 листопада, близько 19:30 на лінію “102” надійшло повідомлення про ДТП на дорозі між двома селами Рахівщини — Косівська Поляна і Луг.
Як встановили правоохоронці, 72-річний водій при повороті не впорався з керуванням і перекинувся. Від отриманих травм він загинув на місці. Окрім того, експерти встановили, що після аварії на чоловіка наїхав невідомий транспортний засіб.
Зараз особа цього водія і автомобіль встановлюється.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Як повідомляв УНН, на Сумщині малолітній квадроцикліст серйозно травмував 9-річну дівчинку.