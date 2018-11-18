На Закарпатье в ДТП погиб 72-летний водитель квадроцикла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Раховском районе Закарпатья 72-летний мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб. После аварии тело мужчины переехала машина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
В субботу 17 ноября, около 19:30 на линию “102” поступило сообщение о ДТП на дороге между двумя селами Раховского района — Косивская Поляна и Луг.
Как установили правоохранители, 72-летний водитель при повороте не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм он погиб на месте. Кроме того, эксперты установили, что после аварии на мужчину наехало неизвестное транспортное средство.
Сейчас лицо этого водителя и автомобиль устанавливается.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
Как сообщал УНН, в Сумской молодой квадроциклистов серьезно травмировал 9-летнюю девочку.