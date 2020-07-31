На Закарпатті розшукали лікаря, який переховувався від покарання за смерть породіллі

"Суд виніс чоловікові вирок, за яким його було визнано винним у неналежному виконанні професійних обов'язків. Йдеться про смерть породіллі, яка була пацієнткою даного лікаря. Судом медикові було призначено міру покарання – 1 рік позбавлення волі. Також чоловіка зобов’язали виплатити моральну та матеріальну шкоду родичам померлої. Проте медик переховувався від виконання вироку суду" – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 30 липня лікаря знайшли у місцевій лікарні.

"Зараз, через незадовільний стан здоров’я лікаря, він перебуває під наглядом медиків. Також чоловік знаходиться під охороною поліцейських. Як тільки стан чоловіка покращиться, його буде доставлено до установи виконання покарань", – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, на Львівщині через смерть породіллі чотирьом лікарям повідомили про підозру.