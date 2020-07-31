На Закарпатье разыскали врача, который скрывался от наказания за смерть роженицы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Хусте разыскали врача районной больницы, который скрывался от наказания за смерть роженицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.
"Суд вынес мужчине приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой данного врача. Судом медику была назначена меру наказания - 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако медик скрывался от исполнения приговора суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 июля врача нашли в местной больнице.
"Сейчас, из-за неудовлетворительного состояния здоровья врача, он находится под наблюдением медиков. Также мужчина находится под охраной полицейских. Как только состояние мужчины улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, во Львовской области из-за смерти роженицы четырем врачам сообщили о подозрении.