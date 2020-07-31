На Закарпатье разыскали врача, который скрывался от наказания за смерть роженицы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 62439 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103724 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108636 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136518 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111644 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132997 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102365 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104721 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102145 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Закарпатье разыскали врача, который скрывался от наказания за смерть роженицы

На Закарпатье разыскали врача, который скрывался от наказания за смерть роженицы

Киев  •  УНН

 • 9709 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Хусте разыскали врача районной больницы, который скрывался от наказания за смерть роженицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.

"Суд вынес мужчине приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой данного врача. Судом медику была назначена меру наказания - 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако медик скрывался от исполнения приговора суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 июля врача нашли в местной больнице.

"Сейчас, из-за неудовлетворительного состояния здоровья врача, он находится под наблюдением медиков. Также мужчина находится под охраной полицейских. Как только состояние мужчины улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, во Львовской области из-за смерти роженицы четырем врачам сообщили о подозрении.

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