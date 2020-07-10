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На Львівщині чотирьом лікарям повідомили про підозру через смерть породіллі

На Львівщині чотирьом лікарям повідомили про підозру через смерть породіллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків чотирьом лікарям. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області, інформує УНН.

"Як встановили правоохоронці, внаслідок неналежного виконання лікарем-анестезіологом, двома акушерами-гінекологами та хірургом своїх обов’язків, померла породілля, а здоров’ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що під час досудового розслідування слідчі відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області встановили, що у вересні 2018 року у Центральну міську лікарню Борислава поступила вагітна 32-річна мешканка міста.

"Під час пологів, які пройшли за кілька днів, стан здоров’я породіллі різко погіршився, що стало наслідком неналежного виконання лікарями своїх професійних обов’язків. У подальшому, за кілька днів після пологів, жінка померла, а здоров’ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди", - повідомили у поліції.

Зазначається, що співробітникам Центральної міської лікарні Борислава - лікарю-анестезіологу, двом акушерам-гінекологам та хірургу слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося раніше в УНН, породілля померла на Кіровоградщині.

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