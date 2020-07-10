Во Львовской области четырем врачам сообщили о подозрении из-за смерти роженицы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Во Львовской области следователи полиции сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей четырем врачам. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, информирует УНН.
"Как установили правоохранители, вследствие ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом, двумя акушерами-гинекологами и хирургом своих обязанностей, умерла роженица, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб", - говорится в сообщении.
Указывается, что во время досудебного расследования следователи отдела по расследованию преступлений совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области за процессуального руководства прокуратуры области установили, что в сентябре 2018 года в Центральную городскую больницу Борислава поступила беременная 32-летняя жительница города.
"Во время родов, которые прошли через несколько дней, состояние здоровья роженицы резко ухудшилось, что стало следствием ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. В дальнейшем, через несколько дней после родов, женщина умерла, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб", - сообщили в полиции.
Отмечается, что сотрудникам Центральной городской больницы Борислава - врачу-анестезиологу, двум акушерам-гинекологам и хирургу следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее в УНН, роженица скончалась в Кировоградской области.